Старшая из двух собак Байдена, Чэмп, умерла в почтенном возрасте для овчарки

"Наша семья сегодня потеряла любящего спутника, Чэмпа. Я буду скучать по нему," — написал в "Твиттере" президент США.

Чэмп — одна из двух немецких овчарок, живших с семьей Байденов в Белом доме. Второго пса зовут Мейджор.

Байден получил Чэмпа в подарок еще в 2008 году, когда был избран вице-президентом.

"Он был рядом с нами и в самые радостные моменты, и в дни скорби. Он чувствовал все, о чем мы молчали — каждую нашу эмоцию. Мы любим нашего милого мальчика и будем всегда по нему скучать," — говорится в совместном заявлении президента и первой леди.

"Даже в последние месяцы, когда силы Чэмпа начали убывать, он всегда вставал, когда мы входили в комнату, всегда вилял хвостом и требовал почесать ему ухо или живот. Он всегда хотел быть там, где были мы, и когда он был рядом, все сразу становилось лучше," — делятся Байдены.

"Он был рядом с нами и в самые радостные моменты, и в дни скорби. Он чувствовал все, о чем мы молчали — каждую нашу эмоцию. Мы любим нашего милого мальчика и будем всегда по нему скучать," — говорится в совместном заявлении президента и первой леди.

"Даже в последние месяцы, когда силы Чэмпа начали убывать, он всегда вставал, когда мы входили в комнату, всегда вилял хвостом и требовал почесать ему ухо или живот. Он всегда хотел быть там, где были мы, и когда он был рядом, все сразу становилось лучше," — делятся Байдены.

Собаки четы Байденов переехали в Белый дом в январе. Чэмп жил там и раньше, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.

Традиции держать питомцев в Белом доме уже более ста лет. Она прерывалась лишь на время президентства Дональда Трампа.

Второй пес, Мейджор, стал первым в Белом Доме животным, взятым из приюта. В марте он попал в новости, второй раз укусив сотрудника Белого Дома.