20.06.2021, 10:07
ФОТО | Водитель BMW сбил человека на освещенном пешеходном переходе
Foto: Taavi Sepp
Авария произошла после полуночи на Палдиском шоссе перед рестораном ”Kolm Tilli”. Машина не остановилась на пешеходном переходе, в результате чего был сбит человек, переходивший в тот момент дорогу. Пешехода на машине скорой помощи доставили в больницу.
По данным полиции, сегодня утром в 00:16 в Таллинне на Палдиском шоссе 35/1 было зарегистрировано ДТП: 23-летний мужчина ехал на BMW и сбил 34-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в Северо-эстонскую областную больницу.
Водитель был трезв.