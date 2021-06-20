ФОТО | Водитель BMW сбил человека на освещенном пешеходном переходе

Foto: Taavi Sepp

Авария произошла после полуночи на Палдиском шоссе перед рестораном ”Kolm Tilli”. Машина не остановилась на пешеходном переходе, в результате чего был сбит человек, переходивший в тот момент дорогу. Пешехода на машине скорой помощи доставили в больницу.