В Торонто трое детей были ранены во время празднования дня рождения

Полиция не указывает на информацию о подозреваемых, однако отмечает, что дети не были их целью. Полицейские также не говорят о состоянии раненых. Однако, по данным медиков, один ребенок получил травмы опасные для жизни, другой незначительные повреждения, положение третьего оценивается как тяжелое.