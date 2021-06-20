За сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое значение почти за 9 месяцев!

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов анализов получено в Харьюмаа, где у 7 человек диагностирована коронавирусная инфекция, 5 заражений были выявлены в Пярнуском уезде, 4 — в Тартуском, 3 — в Выруском, 2 — в Ида-Вирумаа, по 1 — в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Валгамаа. В других уездах не было зарегистрировано новых случаев заражения .

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,69, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,4%.

В течение дня новые случаи COVID-19 были обнаружены в 3 больницах, 50 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в больнице составляет 66 лет, 35 человек (70% всех пациентов) старше 60 лет нуждаются в стационарном лечении. Один пациент с коронавирусом скончался в больнице в течение дня.

В течение дня была введена 6291 доза вакцины, всего было вакцинировано 542 487 человек и 396 035 человек прошли курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 67,2%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

Такой показатель заболеваемости является самым низким за почти девять месяцев. Еще меньшее количество положительных тестов было сделано 25 октября прошлого года.

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