Новости Эстонии
19.06.2021, 21:56

В Харьюмаа горит подстанция, более 1100 домов могут остаться без электричества

 
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Foto: Argo Ingver
По данным Спасательного Департамента, само по себе возгорание небольшое, окружающим домам и природе ничего не угрожает.

В 20:33 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что над подстанцией в Турба в Харьюмаа поднимаются клубы густого дыма. Прибывшая спасательная бригада зафиксировала пожар и приступила к его тушению.

По данным Спасательного департамента, подстанция может обслуживать до 1100 домовладений. На месте уже работают электрики.

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