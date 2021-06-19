19.06.2021, 21:30
Жара продолжается: в воскресенье воздух прогреется до 33 градусов
Foto: Ago Tammik
Эстония остается на западной периферии расположенного над Россией антициклона.
В ночь с субботы на воскресенье будет ясная и малооблачная, без осадков погода. Ветер южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха – 13-18°С, пишет rusERR.
Днем будет небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8, порывами 12 м/с. Температура воздуха – 29-33 градуса, на побережье местами – 23°С.