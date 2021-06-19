19.06.2021, 19:22
В результате тяжелой аварии в Тартумаа погибла велосипедистка
Foto: Anni Õnneleid
Вчера, 18 июня, в 16:29 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Эльва произошло столкновение велосипедиста и автомобиля. В аварии сильно пострадала 81-летняя велосипедистка, которая, к сожалению, скончалась в субботу в больнице.
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на 60-м километре дороги Вильянди - Рынгу в волости Эльва Тартуского уезда.
43-летняя трезвая женщина на автомобиле Audi A6 ехала в сторону Вильянди. По имеющейся на данный момент информации, Audi выехала наперерез велосипедистке, которая двигалась в том же направлении по правой стороне дороги.
Пожилую женщину доставили в больницу, где она вскоре скончалась.