В результате тяжелой аварии в Тартумаа погибла велосипедистка

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Вчера, 18 июня, в 16:29 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Эльва произошло столкновение велосипедиста и автомобиля. В аварии сильно пострадала 81-летняя велосипедистка, которая, к сожалению, скончалась в субботу в больнице.