В Санкт-Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом

Так, с 21 июня в городе будут закрыты для посещения аквапарки и аттракционы, на мероприятия численностью более 75 человек посетители будут допускаться только с отрицательным ПЦР-тестом. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек, сообщает Gazeta.ru.

Также число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади будет ограничено с 5 тыс. до 3 тыс. человек, в районе ”Юбилейного” — до 1 тыс. человек.

Кроме того, в зоне проведения праздника выпускников ”Алые паруса” с 16.00 25 июня до 6.00 26 июня запретят работу предприятий торговли, общепита и услуг.

Помимо этого, в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 65% персонала госпредприятий и госорганизаций.

В сообщении говорится, что до 15 августа нужно ”обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий” города, при котором наличие антител к коронавирусу должно быть у 65% указанных лиц.

Согласно последним данным, в Петербурге выявлено 456 336 случаев COVID-19, вылечились 428 256 человек, скончались 15 268 пациентов.