Испания постарается реабилитироваться после скучного матча в первом туре

Испания достаточно скромно провела первый матч на чемпионате. Нулевая ничья со шведами, вдобавок крайне монотонная игра во время всего поединка. Опасных моментов практически не было, зато процент владения зашкаливает - 85. СМИ обрушились с критикой на главного тренера Луиса Энрике, а он пообещал доказать свою состоятельность и показать новые идеи в следующем матче.

Польша проиграла первую игру. Хоть на поле и был лучший игрок мира последних лет Роберт Левандовски, полузащита у поляков не играет за "Баварию". Мало опасных моментов и слабокачественная игра в обороне привели к поражению.

Сегодня обе команды будут доказывать своим фанатам, что они не просто так смотрят футбол.