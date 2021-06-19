Испания не сумела обыграть Польшу и пока идет без побед

На 25-й минуте своим первым ударом счет открыл Альваро Мората, а Роберт Левандовски забил ответный мяч на 54-й. Жерар Морено мог вывести испанцев вперед, но не реализовал удар с 11-метровой отметки, а Мората не попал в ворота на добивании. Игра завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, Испания набрала 2 очка после 2 туров и идет на 3-м месте в группе E. Польша с 1 баллом замыкает квартет. Швеция лидирует с 4 очками, у Словакии 3 балла.

В последнем туре Испания сыграет со сборной Словакии, а шведы встретятся с поляками.

Испания — Польша 1:1 (1:0)

19 июня, 22.00, ”Ла Картуха”

Голы:

1:0 — 25 Мората, 1:1 — 54 Левандовски.

Испания — Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Лапорт, Родри, Льоренте, Ольмо (Ферран Торрес, 61), Коке (Сарабия, 68), Педри, Мората (Ойарсабаль, 87), Жерар Морено (Фабиан Руис, 68).

Польша — Шченсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешиньски, Пухач, Клих (Козловски, 55), Юзвяк, Зелиньски, Модер (Линетти, 85), Швидерски (Франковски, 68), Левандовски.

Предупреждения:

Клих (36), Модер (57), Юзвяк (59), Пау Торрес (81), Левандовски (90), Родри (90).

Превью игры

Испания достаточно скромно провела первый матч на чемпионате. Нулевая ничья со шведами, вдобавок крайне монотонная игра во время всего поединка. Опасных моментов практически не было, зато процент владения зашкаливает — 85. СМИ обрушились с критикой на главного тренера Луиса Энрике, а он пообещал доказать свою состоятельность и показать новые идеи в следующем матче.

Польша проиграла первую игру. Хоть на поле и был лучший игрок мира последних лет Роберт Левандовски, полузащита у поляков не играет за "Баварию". Мало опасных моментов и слабокачественная игра в обороне привели к поражению.

Сегодня обе команды будут доказывать своим фанатам, что они не просто так смотрят футбол.