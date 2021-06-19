Немцы забили 4 мяча Португалии. Роналду и компания ответили лишь двумя(17)
Матч начался атаками команды Германии, которая имела несколько голевых шансов. Один из них немцы даже использовали, Гозенс забил один из самых красивых мячей на турнире, однако это было сделано с нарушением правил.
А вот Роналду с Диогу Жота на 15-й минуте провели образцовую контратаку, и самый популярный форвард мира забил свой третий мяч на Евро.
Однако на 35-й минуте Хавертц провел ответный гол. И на этот раз он был забит по правилам. Еще три минуты спустя счет вновь изменился — сборной Германии удалось выйти вперед — мяч в свои ворота после прострела Киммиха срезал защитник португальцев Геррейру.
Вскоре после начала второго тайма Хавертц после прострела Гнабри сделал дубль и немцы повели в два мяча. А вскоре Гозенс, который поучаствовал, кажется, во всех мячах своей команды, довел дело до разгрома.
После розыгрыша штрафного Жоао Моутинью подал на Роналду, который прострелил вдоль ворот на Жоту, и португальцам удалось сократить разрыв в счете. Однако последние 20 минут прошли под диктовку сборной Германии, которая удержала победу без особого труда.
В последнем туре встречаются Португалия - Франция, Венгрия - Германия.
Португалия — Германия 2:4 (1:2)
19 июня, 19.00, ”Альянц-Арена”
Голы:
Голы:
1:0 — 15 Роналду, 1:1 — 35, автогол Рубен Диаш, 1:2 — 39, автогол Геррейру, 1:3 — 51 Хавертц, 1:4 — 60 Гозенс, 2:4 - 67 Жота.
Португалия — Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Роналду.
Германия — Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс, Гозенс, Гюндоган, Киммих, Хавертц, Кроос, Мюллер, Гнабри.
ПРЕВЬЮ МАТЧА
Матч позиционируют как дуэль лучшего бомбардира и самого известного игрока мира Криштиану Роналду и голкипера немцев Мануэля Нойера. В первом туре Германия уступила Франции (0:1) и пока замыкает таблицу в своей отборочной группе с нулем очков, а вот Португалии, благодаря дублю Роналду в последние 10 минут игры с Венгрией удалось набрать 3 очка.
Поражение поставит команду Германии на грань вылета из чемпионата Европы.