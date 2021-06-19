ФОТО | Испытания для самых сильных и выносливых: под Таллинном прошло необычное спортивное соревнование

В 30-градусную жару участники должны были преодолеть 2,5 км препятствий. Команды состояли из трех человек.

Завтра в 12:00 состоится второй этап мероприятия - забег "Kõva Mehe Jooks". Из-за жаркой погоды и рекомендаций медиков дистанцию сократили примерно на два километра, поэтому завтра участникам соревнований предстоит пробежать восемь километров.

На трассе, пригодной для бега по пересеченной местности, необходимо пройти различные естественные и специально построенные препятствия. Например, переплыть реку, пересечь участок с грудой мешков, наполненных сеном, пройти различные водные преграды, проползти по грязи, пробежать через густой лес и многое другое.