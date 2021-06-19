Раймонд Кальюлайд: предстоящие выборы сводят политиков с ума

”На мой взгляд, сейчас вообще не время для такой грызни. Политической элите может казаться, что кризис уже закончился, и им больше не нужно заниматься. Ситуация во многих секторах по-прежнему тяжелая, и очень многие потерявшие из-за кризиса работу люди до сих пор не смогли найти себе новую. Я на днях встретился с владельцем одного из самых известных таллиннских отелей. Заполняемость в его гостинице сейчас всего 30 %”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, Рийгикогу не должен тратить свое время на ерунду, когда нужно заниматься решением серьезных проблем в образовании, здравоохранении, спасательной сфере и т. д. Вместо этого члены правления Рийгикогу вынуждены отвечать на бесконечные процедурные вопросы депутатов одной из партий, цель которых — максимально затянуть время заседаний.

”Из-за этого важные законопроекты, например, о безопасности детских игрушек, так и остаются без рассмотрения. Произошедшее в Рийгикогу — отвратительно и, совершенно точно, только увеличивает раскол между жителями Эстонии и нашим государством. Судя по всему, предстоящие выборы сводят политиков с ума”, — подчеркнул член парламентской комиссии по экономике Раймонд Кальюлайд.

Праворадикальная и популистская партия EKRE все последние недели мешала нормальной работе Рийгикогу, по сути, заблокировав рассмотрение важных для жителей Эстонии законопроектов.