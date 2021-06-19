Венгрия отобрала очки у чемпионов мира

Французы считались безусловным фаворитом матча. До игры с Венгрией они одержали пять сухих побед подряд. Поэтому немудрено, что матч в Будапеште начался для хозяев поля очень тяжело. Чемпионы мира провели несколько опасных атак, и только мастерство вратаря Гулачи помогло венграм сохранить ворота в неприкосновенности. К тому же команда потеряла капитана Адама Салаи, у которого, судя по всему, случился тепловой удар.