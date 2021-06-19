Венгрия отобрала очки у чемпионов мира(8)
Французы считались безусловным фаворитом матча. До игры с Венгрией они одержали пять сухих побед подряд. Поэтому немудрено, что матч в Будапеште начался для хозяев поля очень тяжело. Чемпионы мира провели несколько опасных атак, и только мастерство вратаря Гулачи помогло венграм сохранить ворота в неприкосновенности. К тому же команда потеряла капитана Адама Салаи, у которого, судя по всему, случился тепловой удар.
Развязка первого тайма стала неожиданной. Великолепный гол к радости десятков тысяч болельщиков забил защитник Аттила Фиола.
Однако Франции удалось сравнять счет. На 65-й минуте мяч от Виле Орбана отскочил вблизи вратарской площади к Антуану Гризманну, и тот расстрелял венгерские ворота — 1:1.
Несмотря на все усилия команды Франции, ей так и не удалось добиться победы. После двух туров подопечные Дидье Дешама набрали 4 очка и в последнем туре сыграют с Португалией.
Венгрия — Франция 1:1 (1:0)
Дата проведения
19 июня, 16.00, ”Пушкаш Арена”
Голы:
1:0 — 45 Фиола, 1:1 — 66 Гризманн.
Венгрия — Гулачи, Фиола, Салаи, Орбан, Него, Надь, Шафер (Чери, 76), Шаллаи, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Ботка, Салаи (Николич, 26).
Франция — Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Бензема (Жиру, 76), Мбаппе, Гризманн.
Предупреждения:
Павар (10), Ботка (52).