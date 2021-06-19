Венгрия обыгрывала чемпионов мира после первого тайма, но Франция сравняла счет
Матч в Будапеште начался для хозяев поля очень тяжело. Чемпионы мира провели несколько опасных атак, и только мастерство вратаря Гулачи помогло венграм сохранить ворота в неприкосновенности. К тому же команда потеряла капитана Адама Салаи, у которого, судя по всему, случился тепловой удар.
Развязка первого тайма стала неожиданной. Великолепный гол к радости десятков тысяч болельщиков забил защитник Аттила Фиола.
Однако Франции удалось сравнять счет. На 65-й минуте мяч от Виле Орбана отскочил вблизи вратарской площади к Антуану Гризманну, и тот расстрелял венгерские ворота - 1:1.
Венгрия — Франция 1:1 (идет второй тайм)
19 июня, 16.00, ”Пушкаш Арена”
Гол:
1:0 — 45 Фиола, 2:0 - 65 Гризманн.
Венгрия — Гулачи, Фиола, Салаи, Орбан, Него, Надь, Шафер, Шаллаи, Кляйнхайслер, Ботка, Салаи (Николич, 26).
Франция — Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо, Погба, Бензема, Мбаппе, Гризманн.
Предупреждение:
Павар (10).