Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на решение украинских властей не допускать в свое воздушное пространство белорусские самолеты не будет принимать самолеты с Украины. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал ”Пул Первого”.

”Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты”, — сказал Лукашенко.

Украина запретила Беларуси использовать свое воздушное пространство в конце мая, также страна объявила о прекращении авиасообщения. Такое решение власти приняли после посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая. Самолет летел из Афин в Вильнюс, однако экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Рейсом Ryanair летел Роман Протасевич, сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту задержали Протасевича, а также его спутницу, россиянку Софью Сапегу.

Европейские страны и США резко осудили действия белорусских властей. В связи с инцидентом страны ЕС объявил о запрете для белорусских авиаперевозчиков использовать воздушное пространство и аэропорты Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовали выполнять рейсы в облет Беларуси. 10 июня Европарламент принял резолюцию об усилении давления на белорусские власти. Ограничения предлагается ввести против государственных и частных компаний, которые контролируются властями республики или связаны с ними.