19.06.2021, 15:42
Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка ”Единой России” на предстоящих выборах. Среди них не оказалось Медведева(5)
Scanpix, Alexander Astafyev/POOL/TASS
Президент России Владимир Путин на съезде партии ”Единая Россия” предложил кандидатуры в первую пятерку федерального списка партии на предстоящих выборах, пишет Meduza.
По мнению Путина, в пятерку должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
”На мой взгляд, этот список, первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые”, — сказал Путин.
Председатель ”Единой России” Дмитрий Медведев заявил, что эти пять фамилий — их совместное предложение с Путиным.
Большинство аналитиков ожидали, что федеральный список ”Единой России” возглавит Медведев.