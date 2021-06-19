Лесничий из Пярнумаа: есть такая профессия — лес любить

Простому обывателю заметить среди пней да ям что-то необычное практически невозможно. То ли дело лесничий, да не простой, а знающий лес лучше, чем большинство из нас. Хейки посвятил лесу почти 40 лет, хотя, как он сам уверяет, он понял, чем хочет заниматься еще задолго до прихода в профессию. Сама судьба с самого детства определила его будущее занятие: все в его семье были связаны с лесом, поэтому вопроса, куда поступать после школы, даже не стояло. ”И дед и отец работали в лесу. Глядя на них, подолгу слушая их удивительные рассказы о деревьях и лесных жителях, я сразу знал, чем хочу заниматься. Поехал учиться в Тарту. А после, отслужив в армии, вернулся домой, в родной поселок под Пярну. Сколько было всего за это время — все и не припомнить уже, но ни разу я не пожалел о сделанном тогда выборе. Лес живет во мне, здесь я словно рыба в воде. И горжусь тем, что семейная традиция на мне не закончится — мой сын тоже решил связать свою жизнь с лесом”, — рассказывает Хейки.

”Эй, осторожно, елку притопчешь”, — ухмыляясь, говорит мне Хейки ”Что? Какую, простите, елку?!” — удивленно спрашиваю я, внимательно смотря под ноги. Среди кочек и пожухшей травы ничего похожего на привычный образ елки не видно. ”Погодите, мне, видимо, надо надеть очки”, — бормочу я. Но даже очки не помогают. И только когда Хейки пальцем указывает на хилый росток высотой не более 3 см, я понимаю, что эта самая травинка и есть елка, вокруг которой, возможно, однажды будут водить хороводы. Лет через 30.

Каким в вашем представлении должен быть типичный лесник? Кирзовые сапоги, непромокаемый камуфляжный плащ и шапка с козырьком. Конечно же, этот добряк с обязательной бородой должен с закрытыми глазами отличать ольху от березы, но при этом не понимать ничего в современных гаджетах и ничего не знать про последние события в мире. Он должен любить природу, по следам легко различать животных и птиц, при этом сторонясь людей, предпочитать машинам пешие или велосипедные прогулки и вообще отличаться довольно хмурым видом и необщительностью. Может быть, еще есть что-то, что дополнит среднестатистическое представление о леснике, только все это лишь стереотипы, потому что эстонский лесник XXI века — это полная противоположность всего описанного. Его, скорее, можно назвать уникальным явлением, так как человек такой профессии не только идет в ногу со временем, но и опережает это время на несколько шагов. Ведь в его руках сосредоточено народное богатство, предназначенное для будущих поколений — лес.

В просторном и очень уютном помещении, наполненном ароматом свежего дерева, продумана каждая деталь: красивые резные украшения, оригинальная мебель, старинные карты местности, огромное количество книг о природе и различные охотничьи трофеи. ”Каждый лесничий в душе немного историк. Мы все знаем, что здесь было десять, пятьдесят и даже сто лет назад, как изменился лес, что растет на том же месте, а что недавно только появилось. Вот оригинальный план лесонасаждений начала XX века. Видно, что уже тогда активно занимались лесозаготовками. Делили территорию на участки, отмечали, где будут вырубки, а что оставят на потом. Регион лесистый, деревьев много, а лесопромышленность во все времена была важна”, — рассказывает Хейко. Он достает из ящика стола небольшой сверток, бережно его распаковывает, словно прикасаясь к сокровищу, и показывает изящный значок лесника, с трудом умещающийся на ладони. ”Начало прошлого века. Купил в антикварном магазине, не смог устоять. Теперь храню как реликвию. Хотя, говорят, таких значков еще довольно много сохранилось. Но хочется верить, что этот принадлежал лесничему из наших мест”.

Ежедневно он получает кипу писем от коллег и начальства, разбирает текущую корреспонденцию, пишет отчеты, составляет планы, согласовывает действия с руководством, а также руководит бригадой помощников, которые сажают, прореживают, косят, убирают, ухаживают, рубят — и за всем этим надо уследить. ”Долго я тут не могу сидеть, быстро все делаю, на все э-майлы отвечу, всем позвоню и бегом на объект, в лес”.

Каждое утро Хейки начинается с похода в контору, расположившуюся в небольшом деревянном здании, где когда-то работала школа. ”Я сам здесь учился, сидел вот тут за партой. А здесь у нас была сцена, где ставили спектакли и устраивали всевозможные концерты. А теперь тут мой рабочий кабинет”, — смеется Хейки.

По словам Хейки, раньше на один гектар высаживали примерно 3000 елок. При этом потом подсаживали еще около 300 деревьев, так как часть высаженных молодых елей быстро погибала из-за диких животных. Лес получался густой и непроходимый, деревьям не хватало света, они развивались плохо и часто болели. Сейчас же на один гектар высаживают в среднем около 1800-2000 елок. ”Больше нет смысла высаживать. Бесполезная трата денег и времени, лес сам добавит недостающие деревья. А мы потом проведем прореживание, санитарную уборку и будет первоклассный лес, которому вся Европа может позавидовать”, — говорит лесничий.

”Э, нет, не все так просто, — отвечает Хейки. — У всего есть свой срок. Деревья, словно люди, рождаются, живут и умирают. Если вовремя не срубить, дерево просто высохнет и все равно умрет, только никакой пользы от него для людей не будет, а вот вреда может быть достаточно — пока оно рухнет, пока пройдет весь процесс разложения и гниения много плохого может с лесом случиться. А если болезнь какая-нибудь, микробы, бактерии… Лес же тоже болеет, заражается. А вылечить его намного сложнее, чем человека. А так мы ему помогает, предупреждаем старость и болезнь. Высчитываем наиболее подходящий возраст дерева, когда его еще целесообразно спилить, рубим, а потом на этом месте новое дерево высаживаем. А природа в виде семенников нам в этом помогает. Как говорится, человек делает все по своему плану, а природа вносит свои коррективы”.

Первая остановка. Когда-то здесь был непроходимый лес, но в начале осени прошлого года почти все деревья срубили. От былого величия остались одни пни да кочки. Правда, среди этого не совсем живописного пейзажа встречаются и одиноко стоящие и покачивающиеся на ветру деревья. ”Это семенники. Когда проходят вырубки, как правило, отбирают несколько плодоносящих деревьев хорошего роста и качества, чтобы они помогли природе восстановиться естественным путем”, — говорит Хейко. ”Раз так, то зачем тогда надо было рубить все остальное? Пусть бы осталось и само регулировалось”.

Большими семимильными шагами Хейки шагает дальше. Останавливается у небольшого участка леса, который совсем недавно стал охраняемой зоной. ”Таких мест в Пярнумаа очень много — практически половина территории государственного леса в нашем уезде находится под охраной. С одной стороны это хорошо — девственный лес, но с другой — ничего же ж не сделать: ни больное дерево срезать нельзя, ни рубку осветления провести. Когда лесом не занимаешься, он много опасностей таит. Но закон есть закон. В RMK очень большое внимание уделяется охранным территориям, просто так все, что под руку попадется, не рубят. Вдруг на охранном участке леса растут ценные виды растений или кустарников. Или, может, птицы здесь любят гнездоваться. Или белка-летяга”. Все под контролем, чтоб и людям хорошо, и лесу, и животным с птицами”, — уверяет Хейки.

Идем дальше. Приходим на большую делянку. Срубленные деревья красивыми рядами лежат у обочины. Еще видны следы от мощного харвестера, выполнявшего работу. ”Вот это машина так машина”, — восхищается Хейки. — Я еще помню, как от пил и топоров на руках мозоли были, а сейчас за тебя все компьютер делает: сам знает, какое дерево валить, а какое оставить, куда какая древесина пойдет. Ничего лишнего не срубит, не случится, как раньше было ”Ой, я нечаянно, ошибся, не то дерево срубил”. По словам Хейки, лесничие сегодня постоянно проходят всевозможные курсы повышения квалификации. И если о деревьях и лесе они знают все до мельчайших подробностей, то основной акцент обучения сегодня делается на деталях различной техники, особое внимание уделяется всевозможным компьютерным программам, рассматриваются новые методы и современные разработки, сравнительные анализы и примеры других стран. ”Настоящая энциклопедия, а не человек”, — думаю я и медленно плетусь за Хейки, посматривая под ноги, чтоб, не дай Бог, не наступить на какую-нибудь крошечную елку или березу.

”Вот здесь еще 80 лет назад никаких сосен не было. Моя мама прекрасно помнит, какая светлая полоса у моря была до войны””, — говорит Хейки, показывая прибрежную территорию, заросшую, как казалось бы, вековыми соснами. Осенью прошлого года местные жители и энтузиасты со всей Эстонии стеной встали против хозяйственных работ в этой части леса. Подразумевалось провести рубку обновления, для создания благоприятных условий роста молодым перспективным деревьям, уже имеющимся в насаждении. ”К сожалению, стариков, как моя мама, почти не осталось, чтобы доказать, что лес-то тут совсем недавно появился. Все привыкли видеть эти огромные сосны. Говорят: ”Мы тут грибы собираем, ягоды”. Вот и приходится часами, если не днями объяснять, что привычка — дело хорошее, но в старом лесу, куда совсем не проникает свет, грибов и ягод-то особо и нет. А вот в новом лесу, где проведена санитарная уборка и прореживание, все цветет, растет и благоухает. Мы же все ухаживаем за собственным садом, траву косим, сорняки выдираем. А лес люди хотят бросить на произвол судьбы, мол, все само собой там как-то уладится”, — добавляет он.

В конце нашего небольшого путешествия по Пярнумаа мы с Хейки останавливаемся на проселочной дороге, где рядом со старым лесом расположена длинная полоса молодых, тянущихся к небу деревьев. ”Вот тут пару лет тому назад была проведена рубка обновления. Потом мы высадили молодые деревья. И смотри, они уже почти догнали по высоте старый лес. Только молодые деревья вон какие красивые, здоровые, набирающиеся сил. А цветов сколько в этом лесу! А летом еще черника будет, брусника. Красота же! Когда-то этот молодой лес достанется поколению моих внуков. И кто знает, может, однажды его будет рубить мой сын. А внук посадит на этом месте новый лес. Преемственность поколений на благо стране и народу. Когда думаю об этом, понимаю, что работаю не зря”, — говорит на прощание удивительный Хейки.