При пожаре в коровнике в Финляндии погибло более 30 животных

Спасательная служба Северного Саво сообщила, что работникам фермы удалось спасти из коровника 28 животных. Однако более 30 коров погибло в огне.

Площадь коровника составляет около 600 квадратных метров. Когда прибыла пожарная команда, здание было полностью охвачено огнем. В общей сложности ликвидацией пожара занималось восемь бригад.

По словам пожарного Томми Антикайнена, огонь распространился на пять соседних зданий, в том числе склады и гараж. К тому же загорелся отсек для хранения топлива, но пожар успел потушить до того, как загорелось топливо.