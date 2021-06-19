За рубежом
19.06.2021, 15:30

При пожаре в коровнике в Финляндии погибло более 30 животных

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Foto: Lugeja foto
Вчера поздним вечером в финском муниципалитете Сонкаярви региона Северное Саво произошел пожар на ферме, сообщает Yle.

Спасательная служба Северного Саво сообщила, что работникам фермы удалось спасти из коровника 28 животных. Однако более 30 коров погибло в огне.

Площадь коровника составляет около 600 квадратных метров. Когда прибыла пожарная команда, здание было полностью охвачено огнем. В общей сложности ликвидацией пожара занималось восемь бригад.

По словам пожарного Томми Антикайнена, огонь распространился на пять соседних зданий, в том числе склады и гараж. К тому же загорелся отсек для хранения топлива, но пожар успел потушить до того, как загорелось топливо.

Работники фермы не пострадали. Причина возгорания пока неизвестна.

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