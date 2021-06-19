ФОТО | Не пропустите: более 200 раритетных автомобилей выехали на дороги Эстонии

C 19 по 23 июня 2021 года по дорогам Эстонии проедут более 200 старинных автомобилей и мотоциклов. Старт "большого проезда старинной техники" дан сегодня утром в Пайде, после чего колонна начала двигаться в сторону Нарва-Йыэсуу. За несколько дней мероприятия автомобили проедут более 1000 км и остановятся в нескольких эстонских городах.