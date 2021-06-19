ФОТО | Не пропустите: более 200 раритетных автомобилей выехали на дороги Эстонии
C 19 по 23 июня 2021 года по дорогам Эстонии проедут более 200 старинных автомобилей и мотоциклов. Старт "большого проезда старинной техники" дан сегодня утром в Пайде, после чего колонна начала двигаться в сторону Нарва-Йыэсуу. За несколько дней мероприятия автомобили проедут более 1000 км и остановятся в нескольких эстонских городах.
Маршрут большого проезда старинной автотехники
19.06: Пайде - Раквере - Нарва - Нарва-Йыэсуу
20.06: Нарва-Йыэсуу - Силламяэ - Йыхви - Алатскиви - Эльва
21.06: Эльва - Отепяэ - Выру - Хаанья - Антсла - Валга
22.06: Валга - Тырва - Кярстна - Каркси-Нуйа - Абья - Палуоя - Вильянди - Килинги-Нымме - Пярну
23.06: Пярну - Вяндра - Выхма - Пыльтсамаа
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