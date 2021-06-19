Центристы пойдут на местные выборы под лозунгом "Верный ход"

По словам генерального секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, этот слоган объединяет все сделанное партией как на уровне местных самоуправлений, так и на уровне парламента и правительства, а также характеризует поставленные на будущее цели.

”Некоторые решения Центристской партии подвергались жесткой критике оппонентов, говорилось о том, что это неосуществимо или не нужно. Сюда относятся бесплатный общественный транспорт в Таллинне, строительство Рейди теэ, а также внеочередное повышение пенсий и повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро. Сегодня с уверенностью можно сказать, что эти решения были не только смелыми, но и верными шагами. У нас в планах еще много подобных проектов”, — подчеркнул Ханимяги.

Он добавил, что для тех, кто заинтересован в стабильном развитии своего региона, реализации новых проектов стало бы верным шагом отдать свой голос за кандидата от Центристской партии. Он отметил, что именно под руководством центристов была повышена доходная база местных самоуправлений, что дало возможность проводить инвестиционную деятельность, а выделенные в качестве кризисной помощи средства помогли самоуправлениям справиться в период пандемии и после. ”В истории много примеров, когда, казалось бы, одна незначительная деталь оказала влияние на ход событий и даже истории. Выбор, который сделают люди 17 октября также будет иметь большое значение, это станет сигналом того, какое государство мы хотим видеть”, — сказал Ханимяги.