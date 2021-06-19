В Пыхья-Таллинне проходят бесплатные тренировки для молодежи

”Летом у молодежи больше свободного времени, занять которое наилучшим образом помогает спорт. На тренировках по езде на самокатах, организованных Управой Пыхья-Таллинна в прошлые годы, участвовали в течение одного лета почти 400 молодых людей, что демонстрирует высокий интерес. Конечно, и этим летом стоит принять участие в футбольных и баскетбольных тренировках, а также в тренировках по плаванию, проходящих в Пыхья-Таллинне и по соседству”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

На тренировки приглашается вся заинтересованная молодежь, прежний опыт в спорте не нужен.

В Пыхья-Таллинне и неподалеку проходят следующие тренировки:

Баскетбол

Уличная площадка стадиона Шнелли (Тоомпуйестеэ, 24а, центр города) по вторникам и четвергам с 15 до 16.30. Тренер: Ховард Фрайер. Регистрация на месте.

Футбол

Уличная площадка стадиона ”Сыле” (Сыле, 40а, Пыхья-Таллинн) по понедельникам и средам с 14 до 16. Тренера Артур Владыченко и Рене Мерило. Регистрация на месте.

Тренировки на самокатах

Коплиский парк для экстремальных видов спорта (Копли, 98, Пыхья-Таллинн) по понедельникам с 13 до 14. Тренировки проводит MTÜ Keerdtrepp. С собой надо взять самокат и защитное снаряжение, при необходимости снаряжение можно одолжить у Пыхья-таллиннского молодежного центра. Регистрация на месте.

Базовый курс по плаванию для для детей 7-10 лет (платно)

Тренировки проходят дважды в неделю с 5 июля до 27 августа. Тренировки проходят в бассейнах Нымме, Сыле и Reval-Sport. Дополнительная информация и регистрация ЗДЕСЬ.

Тренировки не проходят в государственные праздники: 23 и 24 июня, а также 20 августа.

Летние тренировки для молодежи организует Таллиннский департамент культуры и спорта совместно с Таллинским департаментом образования. Дополнительная информация ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.