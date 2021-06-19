19.06.2021, 12:25
Синоптики предупреждают: сегодня температура воздуха поднимется выше 30 градусов. В следующие несколько дней будет еще жарче
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Foto: Ilmateenistus
Метеослужба сообщила, что сегодня и в ближайшие дни в Эстонии установится очень жаркая погода. Воздух прогреется до 31-32 градусов.
Сегодня днем ожидается малооблачная, сухая погода, ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха — в среднем от 26 до 31 градуса тепла, на побережье — 20-24°С.
В следующие несколько дней будет еще жарче, и, вероятно, будет установлен температурный рекорд для этого времени года, отметили в метеослужбе.
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