Синоптики предупреждают: сегодня температура воздуха поднимется выше 30 градусов. В следующие несколько дней будет еще жарче

Сегодня днем ожидается малооблачная, сухая погода, ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха — в среднем от 26 до 31 градуса тепла, на побережье — 20-24°С.

В следующие несколько дней будет еще жарче, и, вероятно, будет установлен температурный рекорд для этого времени года, отметили в метеослужбе.

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