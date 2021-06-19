Социал-демократы внесли в производство законопроект об освобождении родителей от платы за место в детском саду

”Мы хотим, чтобы в детский садик имели возможность ходить все ребята независимо от материального положения семьи. Освобождение родителей от платы за место в детском саду обеспечит более равный доступ к дошкольному образованию и уменьшит расслоение в обществе”, — сказала заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф при передаче законопроекта.

По ее словам, социал-демократы раньше уже вносили аналогичный законопроект, но теперь надежды на его поддержку больше, поскольку возглавляющая правительство Партия реформ тоже выступает за освобождение родителей от платы за место в детском саду.

Местные самоуправления сейчас могут брать с родителей за место в детском саду до 20 % минимальной зарплаты. Большинство самоуправлений увязали размер оплаты с конкретным процентом минимальной зарплаты.

Пикхоф отметила, что в пользу бесплатного детского сада говорит и то, что сейчас размер платы, которую берут с родителей в разных регионах Эстонии, очень сильно различается, что несправедливо.

”Если во многих самоуправлениях место в детском саду стоит меньше 20 евро в месяц, то, например, в Таллинне и прилегающих волостях родители вынуждены выкладывать более 70 евро”, — пояснила она.

Если законопроект социал-демократов найдет поддержку, в Таллинне семья с одним ребенком сэкономит на детском саду 855 евро в год. В семьях с двумя детьми экономия составит уже 1710 евро.

Для государственного бюджета реализация этого законопроекта обошлась бы в 40 млн евро.