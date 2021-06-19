Выборы без выбора. Каким будет Иран при новом президенте, и сменит ли он верховного лидера?

За два дня до выборов их осталось всего четверо - три кандидата сами отказались продолжать борьбу. В субботу еще до объявления официальных результатов с победой Раиси поздравили оставшиеся трое кандидатов.

До последнего в бюллетене оставалось семь имен - пятеро консервативных и двое более умеренных, но мало кому известных кандидата.

Парламентские выборы в феврале прошлого года задали тон нынешним президентским. За бортом политического процесса уже тогда остались десятки кандидатов-реформистов.

Она поддерживает иранскую оппозицию за рубежом и ее лидера Марьям Раджави, которая возглавляет Национальный совет сопротивления Ирана в изгнании.

В том, что протесты последуют, Сепиде не сомневается. "Ситуация накалена и может взорваться в любой момент", - говорит девушка.

"И не подумаю, это не выборы. Это назначение кандидата, угодного верховному лидеру, которого, кстати, не выбирают, - говорила перед голосованием 18 июня иранская активистка Сепиде. - В Иране он [Раиси] известен как "палач 1988 года". Хаменеи специально выбрал человека, способного подавить протесты".

В другом меме все семеро кандидатов в предвыборной гонке выглядят как Раиси. Иранцы соревнуются в создании мемов, постят ироничные видео и обличительные статьи и участвовать в "фиктивных выборах" не желают.

Выборный процесс многие иранцы видели так, как описано в одном из разлетевшихся по соцсетям видео: несколько легкоатлетов готовятся к старту, близкий к аятолле кандидат, председатель Верховного суда Иран Эбрахим Раиси вырывается вперед, после чего стреляет в своих оппонентов, среди которых уходящий президент Хасан Роухани, и оказывается победителем дистанции.

"Конечно нет". "Нет смысла". "Ни за что". Так иранцы отвечали на вопрос, пойдут ли они голосовать за следующего президента. С тех пор как иранский Совет стражей конституции, в обязанности которого входит отбор кандидатов, отсеил всех реформистов и умеренных политиков, стало ясно: конкуренция сведена к нулю, и выбирать не из кого, пишет BBC .

А их много. Это и экономика - из-за санкций, введенных бывшим американским президентом Дональдом Трампом в рамках его политики максимального давления, обрушился риал, а инфляция ускорилась; и дорогостоящий конфликт Ирана с Западом из-за ядерной сделки с США и пятью мировыми державами.

Ни один из кандидатов, включая Раиси, не смог предложить политическую программу или какую-либо повестку, которая описала бы, как они будут решать проблемы избирателей.

"Люди просто не верят, что выборы как-то улучшат их повседневную жизнь или помогут решить проблемы в стране - экономический и политический кризис, коррупцию, неравенство и изоляцию", - соглашается иранский продемократический активист Али Афшари.

"Я ходила голосовать раньше, но сейчас не пойду. Мой голос все равно ничего не изменит", - говорит Махта.

Для иранки, которая представляется в соцсетях Махтой, доверие к властям окончательно было подорвано в последние несколько лет, омраченных жестоким подавлением протестов 2019 года, реакцией властей на крушение украинского самолета, сбитого иранскими спецслужбами, а также реакцией на пандемию коронавируса.

"Низкая явка традиционно играет на руку консерваторам. А если в этом состоит цель, то явка становится не такой важной. Это серьезно делигитимизирует систему, но иранские власти готовы на это пойти".

На этот раз главное - чтобы президентом стал человек, лично выбранный аятоллой, считает Вали Наср, эксперт по Ближнему Востоку и профессор Университета Джонса Хопкинса.

"Выборы в Иране пусть и не могут считаться абсолютно честными и свободными, тем не менее, они всегда служили барометром народной поддержки и участия общества", - говорит эксперт Chatham House, замдиректора программы по изучению Ближнего Востока и Северной Африки Санам Вакил.

Недопуск к выборам лояльного властям Лариджани заставил экспертов говорить о том, что иранские власти на этот раз не слишком озабочены высокой явкой, традиционно служившей главным показателем популярности и легитимности режима - и просто не хотят сюрпризов.

В конце мая Совет стражей не допустил до выборов бывшего спикера парламента Али Лариджани - человека, близкого к аятолле, но способного оттянуть на себя голоса тех, кто традиционно привык голосовать за реформаторов.

"Люди говорят не о демократии и свободе, а о том, сколько стоит йогурт и на сколько подорожал хлеб, - подтверждает бывшая тегеранская корреспондентка The New York Times и сотрудница вашингтонского Middle East Institute Назила Фатхи. - Не то чтобы людей больше не интересовала политика, но сейчас все их мысли занимает экономика. Люди задушены, задавлены проблемами".

Опросы и наблюдения экспертов подтверждают: разочарование и недоверие иранцев отразятся на окончательных цифрах явки. Если на прошлые выборы пришли свыше 70% избирателей, явка на этот раз обещает быть рекордно низкой и не превысить 40, а по некоторым оценкам - и 30%.

На что выборы скорее всего не повлияют, так это на региональную политику и место Ирана на Ближнем Востоке, где за время действия американских санкций Иран не только не ослабил позиции, но, напротив, превратился в сильного игрока, способного влиять на происходящее в регионе - от Сирии до Израиля.

Кто такой Эбрахим Раиси



Новый президент Ирана - консервативный священнослужитель и "сеид" - так в шиитской традиции называют тех, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда.







К тому же он земляк аятоллы Хаменеи - оба родились в священном для шиитов городе Мешхед.

Известный своей антизападной риторикой Раиси считается близким к Хаменеи.

Аятолле 82 года, и многие прочат ему в преемники именно Раиси.

Он на 20 с лишним лет моложе, и до назначения верховным судьей в 2019 году занимал посты генпрокурора и заместителя верховного судьи.

Раиси в 1988 году был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти" и отправивших на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани, который считается близким к реформистскому лагерю.

Тогда уходящий президент обобщил трудовой путь Раиси так: "Он 38 лет казнил и бросал их за решетку".

Два года назад США добавили Раиси в санкционный список. Он не комментировал обвинения правозащитников.