Переедания в Яанов день помогут избежать квашенные огурцы и овощи

По словам фармацевта веб-аптеки Benu Трийн Хирвлаан, для предотвращения переедания важно следить за своим питанием. ”Есть следует скорее небольшими порциями в течение дня, нежели употребить за раз много еды. При поедании мяса нужно помнить о том, что половина тарелки должно быть заполнено овощами или салатом”, — говорит фармацевт и добавляет, что также стоит исключать и излишнего употребления алкоголя и лучше предпочитать воду, которая помогает пище быстрее пройти пищеварительный тракт.

”Для более лучшего переваривания пищи нужно получать достаточно клетчатки, которая содержится в основном в овощах, а также пробиотических бактерий или так называемых ”хороших” бактерий, богатым источником которых являются квашенные огурцы. Из экзотических фруктов пищеварению помогают папайя и ананас”, — делится Хирвлаан рекомендациями по выбору продуктов на прилавках магазина для стола Яанова дня. По ее словам, в улучшении пищеварения помимо еды свою роль играют ходьба или умеренные занятия спортом, бадминтон, петанк или другое полезное времяпрепровождение в компании.

Чувство тяжести в животе снизят приправы и средства от газов

Если все же вы съели больше, чем необходимо, фармацевт рекомендует совершить неторопливую прогулку, но ложиться спать с полным желудком или идти купаться она не советует. ”Ощущение тяжести в животе может возникнуть от излишков пищи как в желудке, так и в кишечнике. Пища остается в желудке 2-4 часа, а затем попадает в тонкий кишечник”, — поясняет Хирвлаан, добавляя, что именно поэтому важно соблюдать перерывы между приемами пищи.