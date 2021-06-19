Сегодня в Таллинне на время ремонтных работ закроют мост Линдакиви

”Ремонт асфальтного покрытия на мосту Линдакиви является частью крупномасштабного ремонта пешеходных дорог, который проходит в Ласнамяэ этим летом. Мост Линдакиви — часть одноименного бульвара, ежедневно его используют тысячи людей. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы он был удобным и безопасным для передвижения”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Мост сегодня закроют на несколько часов, которые понадобятся для асфальтирования. Точный график закрытия зависит от продвижения работ. Управа района Ласнамяэ просит воздержаться сегодня от использования моста и учитывать при планировании маршрута временное его закрытие, а также необходимость предпочтения альтернативных пути передвижения.

По окончанию ремонтных работ в начале июля на мосту будет восстановлено озеленение — рядом с растущим на клумбах диким виноградом высадят другие растения. Месторасположение клумб на мосту Линдакиви во время ремонта не изменится.

Ремонтные работы по заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществит AS TREF Nord.

Весной-летом текущего года восстановительный ремонт будет проведен на паре десятков улиц района. С месторасположением объектов можно ознакомиться здесь.