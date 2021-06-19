Люди ковыряются в мусорных баках магазинов в поисках еды

Воскресным вечером, в десять часов, мы вместе с фотографом и Анной Хинтс готовимся ”спасать еду”. Нашего проводника на это занятие вдохновил фильм ”Завтра наступит рай”, у нее двухлетний стаж таких вылазок.

В нашу компанию вливаются два известных деятеля культуры, которые хотят понять, что к чему. На прошлой неделе к обучающему рейду Хинтс тоже присоединилось несколько человек.

”В мусорных баках столько хорошей еды! В то же время другой планеты у нас нет, а расточительное отношение к продуктам является одной из главных причин климатических изменений, — поясняет она. — Потребители привыкли видеть широкий ассортимент товаров — в этом корень зла. Невозможно продать все, поэтому значительная часть еды заканчивает свой путь в мусорных кучах”.