Наконец-то! Латвия внесла Эстонию в список стран с низким уровнем риска заражения COVID-19
Власти Латвии включили Эстонию в список стран с низким риском заражения коронавирусом. Это означает, что жители Эстонии больше не должны оставаться в принудительной самоизоляции при въезде в Латвию, но для пересечения границы по-прежнему необходимо заполнить специальную анкету здоровья. Свободный въезд разрешен полностью вакцинированным гражданам, а также тем, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней. Всем остальным нужно иметь негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в страну. На детей до 12 лет распространяются те же правила, что и на сопровождающего их взрослого, за исключением того, что по возвращении из стран повышенного риска, ребенок должен 10 дней избегать тесных контактов с лицами вне своего домохозяйства, не посещать публичные мероприятия, детский сад, школу или лагерь. Кроме того, ребенку нельзя на это время пользоваться общественным транспортом.
Однако сама Латвия пока остается в "красной" зоне и по возвращении оттуда необходимо соблюдать карантин или делать тесты на коронавирус.
Латвия делит страны по уровням риска заражения COVID-19: страны с низким, высоким и очень высоким уровнем риска, хотя в последнюю категорию пока не входит ни одно государство. Помимо Эстонии, к странам с низким уровнем риска относятся, например, Норвегия, Швейцария и Хорватия.
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