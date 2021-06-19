Неспокойная ночь: пьяные велосипедисты, аварии с электросамокатами и лоси на дорогах

Первый инцидент произошел вчера в 19:47 по адресу Пельгуранна 19, когда велосипедист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и упал на проезжую часть. Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Ночью, в 00:32, по адресу Тартуское шоссе 103 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пьяный 33-летний мужчина, управлявший электросамокатом, не справился с управлением и упал. Прибывшие на вызов медики оказали пострадавшему помощь на месте.

Еще одна авария произошла в 02:03, когда 22-летний пьяный мужчина, управлявший электросамокатом на улице Пяэвалилле, не справился с управлением и упал. Первая помощь была оказана на месте.

Ранее, в 16:09, в волости Эльва в Тартумаа, а 60-м километре трассы Вильянди - Рынгу, произошло дорожно-транспортное происшествие, когда велосипедистка по неосторожности выехала наперерез Audi A6 Avant, которой управляла 43-летняя женщина. Велосипедистка доставлена в Клинику Тартуского Университета.

В 00:23 было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие на 56-м километре шоссе Таллинн - Нарва волости Куусалу Харьюского уезда: на автомобиль Volvo V70, которым управлял 28-летний мужчина, выбежал лось. Водитель и 26-летний пассажир машины были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу. Лось погиб на месте.

В 00:26 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Тоомпуйестеэ 37 в Таллинне, где 36-летний мужчина, управлявший мотоциклом Honda CBF 600S, не справился с управлением и упал на бок. Водитель и пассажир мотоцикла, 22-летняя женщина, были доставлены в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.