В Испании отменяют требование носить маску на улицах

Вчера премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что через неделю в стране отменяется требование обязательного ношения маски на открытом воздухе. Новое правило вступит в силу 26 июня.

”Эти выходные — последние с масками, потому что со следующей недели нам не придется носить их в открытых общественных местах”, — сказал Санчес во время визита в Барселону.

Обязательство носить маску вступило в силу в стране в мае прошлого года, требование распространялось на всех людей начиная с 6 лет. И только вчера на внеочередном заседании правительство Испании отменило это постановление.

Такое же решение приняли власти Франции, отменившие требование находиться в маске на открытом воздухе.

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