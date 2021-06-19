В России потерпел крушение самолет с парашютистами

Двухмоторный самолет совершил совершил жесткую посадку у села Журавлево в Кемеровской области. "Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", — сказали ТАСС в поисково-спасательном центре.

Интерфакс, РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники пишут, что число жертв увеличилось до семи, еще 12 пострадавших. Всего на борту, по предварительным данным, было 19 человек, в том числе двое пилотов.

"После вылета у самолета отказал один из двигателей. Командир принял решение об аварийной посадке на подходящей грунтовой поверхности", — сказал собеседник Интерфакса.

"Самолет принадлежит ДОСААФ, — сообщили агентству в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом".

L-410 Turbolet — многоцелевой двухмоторный самолет, разработан в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let Kunovice. Пригоден для эксплуатации на грунтовых, травяных и снежных площадках, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.

Аэродром Танай находится рядом с границей с Новосибирской областью и одноименным горнолыжным комплексом. Специализируется на парашютных прыжках для начинающих, следует из описания на его сайте. В парке аэродрома был один L-410, а также самолеты Ан-28.

К месту крушения самолета вылетел вертолет для эвакуации пострадавших, сказал начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко. Федерация парашютного спорта России выясняет обстоятельства крушения L-410 в Кузбассе, заявили в федерации.

С 1969 года было построено более тысячи различных модификаций этого самолета, более 800 из них были направлены в СССР. В 2019 году Росавиация сертифицировала новую модель самолета L-410 NG. В 2008 году 51% акций компании Let Kunovice выкупила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).