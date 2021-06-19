За сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, смертей не зафиксировано

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 13 человек. Из новых случаев в Ида-Вирумаа коронавирус выявлен у 4 человек, в Тартумаа — 3, Рапламаа — 2, в Хийумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Сааремаа, Вильяндимаа и Вырумаа — по 1 новому заболевшему.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 53,65 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,4%.

По состоянию на утро 19 июня в больницах находится 50 пациента с COVID-19. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего семь.

Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 35 человек (70%).

К счастью, за прошедшие сутки не умер ни один зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 14 040 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 540 837 жителям Эстонии, курс вакцинации завершен у 391 171 человека.

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