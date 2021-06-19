NVX-CoV2373: новая вакцина, обещающая стопроцентную защиту?

Однако против варианта B. 1.351, впервые обнаруженного в Южной Африке, эффективность вакцины Novavax была значительно ниже, составив лишь 49 процентов. О том, насколько NVX-СoV2373 защищает от других вариантов коронавируса, пока нет достоверных сведений.

Во время исследований в США и Мексике, где проводилось третья фаза клинических испытаний, распространяется, прежде всего, вариант B. 1.1.7, первоначально обнаруженный в Великобритании. Следовательно NVX-CoV2373 надежно защищает от этого мутанта.

Согласно данным компании, вакцина NVX-CoV2373, как правило, хорошо переносилась. Были отмечены обычные реакции на вакцинацию, такие как временная боль в месте укола, усталость, головные и мышечные боли.

Во время третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 29 960 человек в 119 населенных пунктах США и Мексики, в группе, участники которой получали плацебо, было выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом у десяти пациентов наблюдалось среднее, а еще у четырех — тяжелое течение заболевания. В группе вакцинированных зафиксировано 14 случаев COVID-19, но все они протекали легко.

По данным компании, доказанная общая эффективность в 90,4 процента ставит NVX-CoV2373 фактически в один ряд с мРНК-вакцинами от производителей BioNTech/Pfizer и Moderna. Но самое главное, она дает 100-процентную защиту от умеренного и тяжелого течения COVID-19.

В мировой гонке производителей вакцин американский концерн Novavax слегка отстает от лидеров. О том, что производимый им препарат NVX-CoV2373 успешно прошел вторую и третью фазу клинических испытаний и доказал свою эффективность, стало известно только в конце января 2021 года. Но, если придерживаться спортивной терминологии, борьба с пандемией SARS-CoV-2 — это марафонcкий забег, а не спринт, и поэтому вакцина от Novavax может сыграть важную роль в глобальной кампании вакцинации. Потому что используемая при ее производстве технология хорошо известна, а сам вакцина эффективна, удобна в транспортировке и хранении, и ее можно быстро изготовить в больших количествах.

Чем NVX-СoV2373 отличается от других вакцин?



В отличие от препаратов, одобренных к применению до сих пор, NVX-CoV2373 не является ни мРНК-вакциной (как, например, препараты BioNTech/Pfizer и Moderna), ни векторной вакциной (как, например, AstraZeneca и Johnson&Johnson).

NVX-СoV2373 создан на основе инактивированного коронавируса: он содержит крошечную частицу характерного спайк-белка (S-белка, "шипа" — Ред.). Таким образом, препарат от Novavax работает по давно известному принципу, используемому, в частности, при производстве вакцин против гепатита В или столбняка: иммунная система реагирует на белки в вакцине. При этом иммунная реакция происходит значительно быстрее, потому что организму, в отличие от других вакцин, не нужно вырабатывать S-белки. Но эффективная защита наступает при двукратном применении NVX-CoV2373.

Белковые вакцины считались ориентированной на будущее зрелой технологией до того, как мРНК-вакцины положительно зарекомендовали себя во время пандемии коронавируса. "Вакцины на основе белка очень хорошо известны, обычно лучше переносятся и не вызывают больших вопросов. Недостатком является то, что их разработка занимает больше времени, чем векторных или мРНК-вакцин", — указывает профессор Карлос Альберто Гусман, заведующий отделением вакцинологии и прикладной микробиологии Центра им. Гельмгольца.

Двойная защита от COVID-19 и гриппа



Кроме того, NVX-CoV2373 — это комбинированная вакцина, предназначенная для защиты от коронавируса и сезонного гриппа одновременно. В целом, по данным Института Роберта Коха (RKI), обычно "живые" и "мертвые" вакцины можно комбинировать и вводить одновременно. При этом совершенно исключено, что множественные прививки подавляют иммунную систему. Однако есть сомнения по поводу того, какое влияние комбинация вакцин оказывает на их эффективность.