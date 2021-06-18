Россияне, пришедшие делать прививку ”Спутником” рассказали, что им сделали укол ”ЭпиВакКороной” без их согласия

Собеседница газеты из Москвы Ольга рассказала, что рассчитывала получить ”Спутник V” (он же ”ГамКовидВак”), но в поликлинике ей предложили препарат от института Чумакова ”КовиВак”, передает "Дождь". Женщина согласилась. Однако после укола ей пришло оповещение на телефон о том, что ей вкололи ”ЭпиВакКорону”. При этом в сертификате о вакцинации москвички указали ”ГамКовидВак” (”Спутник V”).

Игорь из Севастополя рассказал, что во время прививки в одном из передвижных центров медработники говорили, что людей прививают ”Спутником V”. Но придя на вторую прививку, он узнал, что ему вкололи ”ЭпиВакКорону”. Жительница Ленинградской области Жанна заявила, что заполнила бланк на вакцинацию ”Спутником”, но укол ей сделали другим препаратом.

”И тут прибегает врач: мол, все, больше мы не ставим „Спутник”, только „ЭпиВак”. Я спросила, в чем разница. Мне ответили уклончиво: что, мол, мне даже лучше, ревакцинация через две недели, а не через три. К тому времени, когда я пришла на ревакцинацию, я уже посмотрела, что клинические испытания не пройдены. На это мне тоже расплывчато ответили, что ничего страшного, все в порядке”, — рассказала она.

Анна из Самары рассказал, что ее мать заполнила согласие на вакцинацию ”Спутником”, но медсестра сделала ей укол ”ЭпиВакКороны”: ”Обнаружили это, уже когда нам бумажку дали о вакцинации. Просто в ней прочитали. Поехали уточнять. Медсестра так и недоумевала на наше возмущение: „Вакцина и вакцина. Какая вам разница!””

Две жительницы Владивостока рассказали изданию, что первый укол им сделали ”Спутником V”, а второй — уже ”ЭпиВакКороной”. Одна из пациенток после этого позвонила по телефону горячей линии, указанному на сайте ”Стопкоронавирус.рф”, и ей сообщили, что делать так ”категорически нельзя”.