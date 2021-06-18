18.06.2021, 20:05
ВИДЕО | Под Тарту произошла авария с участием трех машин, пострадал один человек
Сегодня под Тарту, на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария с участием трех машин.
Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что сообщение об аварии в Центр тревоги поступило в 17:05.
"В деревне Ухти на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произощло столкновение трех машин: Citroën, Saab и Ford, — отметил он. — Скорая доставила в больницу водителя Saab для проверки здоровья".
Установлено, что причиной аварии стало резкое торможение водителя Saab. Обстоятельства аварии уточняются.