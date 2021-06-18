Смягчаются противовирусные ограничения. Смотрите, какие новые изменения одобрило правительство

Возможности путешествовать расширятся для стран, не входящих в зеленый список Европейского союза, откуда снова можно будет въезжать в Эстонию с целью туризма, занятий спортом, посещения культурных мероприятий и т.д. В Эстонию может приехать вакцинированный человек без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты.

Также правительство подняло предельно разрешенное число положительных тестов на SARS-CoV-2 на 100 000 населения с 16 до 75. Это значит, что из стран, не входящих в зеленый список ЕС, в Эстонию можно въезжать без изоляции, если у человека нет симптомов заболевания и он приехал из государства, показатель заражения в котором на 100 000 населения ниже 75 или равен этой цифре. Эти правила вступят в силу с 21 июня.

Увеличение максимально разрешенного числа участников мероприятий и разных видов деятельности распространяются на все сферы: спорт, физкультурные мероприятия, молодежную работу, образование и деятельность по интересам, повышение квалификации и дополнительное обучение, публичные собрания и мероприятия, деятельность культурных учреждений и церквей, развлекательных заведений, работу бань, СПА и бассейнов.

В магазинах и местах обслуживания, а также в помещениях заведений общепита продолжат действовать прежние ограничения, то есть помещение может быть заполнено максимум наполовину, а людей необходимо рассредоточить.

С 28 июня будет также увеличено предельно разрешенное количество участников для тех публичных мероприятий и видов деятельности, где организатор обеспечивает эпидемиологическую безопасность. В помещениях в таких мероприятиях могут принимать участие до 6000, а вне помещений – до 12 000 человек, способных удостоверить свою эпидемиологическую безопасность.