Смягчаются противовирусные ограничения. Смотрите, какие новые изменения одобрило правительство
Возможности путешествовать расширятся для стран, не входящих в зеленый список Европейского союза, откуда снова можно будет въезжать в Эстонию с целью туризма, занятий спортом, посещения культурных мероприятий и т.д. В Эстонию может приехать вакцинированный человек без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты.
Также правительство подняло предельно разрешенное число положительных тестов на SARS-CoV-2 на 100 000 населения с 16 до 75. Это значит, что из стран, не входящих в зеленый список ЕС, в Эстонию можно въезжать без изоляции, если у человека нет симптомов заболевания и он приехал из государства, показатель заражения в котором на 100 000 населения ниже 75 или равен этой цифре. Эти правила вступят в силу с 21 июня.
Увеличение максимально разрешенного числа участников мероприятий и разных видов деятельности распространяются на все сферы: спорт, физкультурные мероприятия, молодежную работу, образование и деятельность по интересам, повышение квалификации и дополнительное обучение, публичные собрания и мероприятия, деятельность культурных учреждений и церквей, развлекательных заведений, работу бань, СПА и бассейнов.
В магазинах и местах обслуживания, а также в помещениях заведений общепита продолжат действовать прежние ограничения, то есть помещение может быть заполнено максимум наполовину, а людей необходимо рассредоточить.
С 28 июня будет также увеличено предельно разрешенное количество участников для тех публичных мероприятий и видов деятельности, где организатор обеспечивает эпидемиологическую безопасность. В помещениях в таких мероприятиях могут принимать участие до 6000, а вне помещений – до 12 000 человек, способных удостоверить свою эпидемиологическую безопасность.
По оценке Департамента здоровья, вирус по-прежнему широко распространен в Эстонии и система здравоохранения еще находится под давлением. Вместе с тем, благодаря уменьшению количества случаев заболевания нагрузка на систему здравоохранения постепенно снижается, что позволило правительству принять решение о следующем шаге по смягчению ограничений. Для того, чтобы лучше держать вирус под конктролем, очень важно увеличить число вакцинированных людей, особенно важна вакцинация в среде групп риска. Важно внимательно следить за поведением индийского штамма, который заразнее других. Но и против этого штамма вакцины от коронавируса предлагают эффективную защиту. Более подробную информацию о том, что означает средний уровень риска, можно прочитать здесь.
Одобренное в четверг распоряжение оформляет достигнутые во вторник договоренности правительства. Читайте подробнее.
Cвою позицию по поводу рекомендаций Совета ЕС относительно путешествий правительство сформулировало на прошлой неделе.
Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee, распоряжение и его перевод на русский язык также будут опубликованы в Riigi Teataja.