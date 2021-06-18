Тревога: на озере Харку появились сине-зеленые водоросли! Купание не рекомендуется

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олег Сильянова, сегодня пришёл результат анализа пробы воды из озера Харку, который показал, что помимо доминирующих диатомовых водорослей и многочисленных зелёных водорослей, также наличие и потенциально токсичных сине-зелёных водорослей.

”Из-за наличия в воде сине-зелёных водорослей в озере купаться Харку не рекомендуют и поэтому на пляже вывешен жёлтый флаг”, — сказал Сильянов.

”Прежде всего опасность представляется для детей, аллергиков и пожилых людей”, — продолжил заместитель старейшины и добавил, что после купанию необходимо помыть себя чистой водой.

Симптомы отравления сине-зелёными водорослями могут напоминать грипп, вызывают покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и расстройство желудка, температуру, насморк и кашель, мышечную боль, жжение губ и расстройства с вестибулярным аппаратом.

Более подробно о сине-зелёных водорослях можно прочитать здесь.