18.06.2021, 17:57
Шестикратного чемпиона мира по хоккею нашли повешенным
Шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Максима Ишкельдина на самом деле нашли повешенным, сообщает телеграм-канал Mash. СМИ ранее сообщили, что у него оторвался во сне тромб.
Максим Ишкельдин шесть раз выигрывал чемпионат мира по хоккею с мячом, был одним из лидеров команды России, вел свой канал на Ютубе. Хоккеист собирался играть за хабаровский "СКА-Нефтяник" — подписал контракт этой весной. В ближайшем будущем он должен был стать отцом (у него осталась беременная жена).
Утром 5 июня Максим скончался. По информации федерации хоккея с мячом, у него оторвался тромб во сне. По сообщению тёщи Ишкельдина в полицию — его тело нашли в гараже дачного посёлка под Новосибирском. Обстоятельства последнего ещё до конца не известны, записку мужчина не оставил. Делом занимаются правоохранители