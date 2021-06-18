Шестикратного чемпиона мира по хоккею нашли повешенным

Максим Ишкельдин шесть раз выигрывал чемпионат мира по хоккею с мячом, был одним из лидеров команды России, вел свой канал на Ютубе. Хоккеист собирался играть за хабаровский "СКА-Нефтяник" — подписал контракт этой весной. В ближайшем будущем он должен был стать отцом (у него осталась беременная жена).