Министр обороны вручил медали французским солдатам, несущим службу в Тапа

В своем выступлении министр обороны Лаанет отметил, что причина, по которой французские, британские и датские солдаты несут службу в Эстонии, никуда не исчезла.

”Поведение восточного соседа продолжает быть эскалационным, враждебным и агрессивным, поэтому НАТО всегда должно быть бдительным, обеспечивать эффективное сдерживание и реагировать в случае необходимости”, — отметил Лаанет, приводя в пример недавние события в Белоруссии.

”Ваше присутствие показывает, что мы смогли успешно адаптироваться к меняющейся ситуации в области безопасности”, — отметил он. Лаанет сказал, что готовность боевой группы союзников интегрироваться в состав 1-й пехотной бригады в качестве боеспособного подразделения свидетельствует о солидарности и решимости.

”Эстонско-французское сотрудничество в области обороны значительно укрепилось за последнее десятилетие и существенно сблизило нас”, — сказал Лаанет. Эстония вместе с французами участвует в миссии ”Бархан” в Мали.

Он добавил, что усиление присутствия союзников в Балтийском регионе поможет обеспечить мир во всей Европе.