"Больше всего людям нравится унижать и мучить себе подобных": эстонский кинокритик о проекте "Дау"

В ”Сыпрусе” показали несколько фильмов из проекта Ильи Хржановского ”Дау”. Те, кто хотел, давно посмотрели то, что выложено в сеть, в тех местах, куда оно выложено. Те, кто, по каким-то причинам, ничего об этом проекте не слышал, блаженны, ибо унаследуют царство небесное. Раз не слышали, значит, им и не стоит идти в кинотеатр и пробивать дно своей культурной бутылки Кляйна. Найдутся, вероятно, и те, кто захочет эти произведения искусства пересмотреть.

Я к их числу не принадлежу, и я не скажу, что это потому, что мне не понравилось. Мне, скорее, понравилось, но зрелище, конечно, очень специфическое. Особенно это касается фильма ”Дау.Вырождение”, который длится шесть часов и является, как кажется, апофеозом проекта, это там, где Тесак натурально убивает свинью, а потом — уже, к счастью, не натурально, большинство остальных персонажей.

Главный вопрос, который мучает меня с момента начала знакомства с этим проектом, это вопрос о том, кино ли это. Мы даже не так давно дискутировали на эту тему с одним таллиннским поэтом. И не сошлись ни на чём. Определи, что такое кино, говорил мне таллиннский поэт. Это вид искусства, где люди на камеру разыгрывают какие-то истории? Я вынужденно с ним соглашался, потому что другого определения я дать, пожалуй, не могу. В этом случае, настаивал таллиннский поэт, ”Дау” — это вполне себе кино. И формально он прав, и даже думаю, что и сценарий какой-то у Хржановского и соратников был, но, когда смотришь то, что у них получилось на выходе, есть устойчивое ощущение, что это всё-таки не совсем кино. Это какое-то кино 2.0, кино нового поколения или, наоборот, хорошо препарированное кино, в баховском смысле слова.