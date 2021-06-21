Новости Эстонии
21.06.2021, 07:52

Беспрецедентно! Между налоговыми ведомствами Финляндии и Эстонии начался обмен данными в реальном времени

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Maksu- ja Tolliamet
Maksu- ja Tolliamet
Foto: Ilmar Saabas
Налоговые управления Финляндии и Эстонии начали обмен данными в режиме реального времени, сообщает yle.fi.

Согласно информации налоговой службы Финляндии, это первый случай в мировой практике, когда обмен информацией происходит между национальными налоговыми ведомствами в режиме реального времени.

Ранее данные предоставлялись чиновниками по запросу после заполнения заявлений.

Моментальный обмен сведениями должен облегчить, например, расследование налоговых преступлений людей, пересекающих финско-эстонскую границу.

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