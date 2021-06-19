ГРАФИКИ | Смотрите, кто из депутатов чаще и реже всех выступал в Рийгикогу

Первый график показывает, сколько раз выступали самые активные ораторы. На втором графике — самые молчаливые депутаты.

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