19.06.2021, 11:45
ГРАФИКИ | Смотрите, кто из депутатов чаще и реже всех выступал в Рийгикогу(1)
Foto: Jaanus Lensment
Вчера в эстонском парламенте завершилась весенняя сессия. Если посмотреть статистику выступлений, то выяснится, что среди представленных в Рийгикогу фракций чаще всех брали слово для выступлений члены Эстонской консервативной народной партии (EKRE). А кое-то в ходе сессии вообще ни разу не открыл рот.
Первый график показывает, сколько раз выступали самые активные ораторы. На втором графике — самые молчаливые депутаты.
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