Церковь в Нарва-Йыэсуу все-таки подожгли? Полиция просит помощи в установлении личности поджигателя

17 июня примерно в 4 часа утра полиция получила сообщение о полыхающей в Нарва-Йыэсуу на ул. Вабадузе церкви. Полиция начала уголовное делопроизводство, необходимые вещественные доказательства на месте происшествия собрал криминалист. По собранной на данный момент информации есть основание полагать, что это по всей вероятности был поджог.

Полицейские криминального бюро активно собирают и анализируют вещественные доказательства. Полиция просит помощи и у местных жителей и предпринимателей, которые заметили 17 июня с 3 до 5.30 утра на улицах Вабадузе или Айа и в их окрестностях что-либо подозрительное.

Если у кого-то есть записи видеокамер наружного наблюдения, сделанные в это время, которые еще не были переданы полицией, просим связаться со полицией. Полиция ждет любую информацию, которая может помочь расследованию поджога церкви, по номеру 35 76078 или э-почте dmitri.musten@politsei.ee