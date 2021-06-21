Теория заговора в Финляндии: открытое письмо Каи Каллас заказала Helsingin Sanomat для очернения накануне выборов премьера Санны Марин

Весе Хейккинену показалось подозрительным открытое письмо эстонского премьер-министра Каи Каллас главе финского правительства Санне Марин, опубликованное в газете Helsingin Sanomat. В котором Каллас попросила финского премьера открыть возможность для трудовой миграции между Финляндией и Эстонией.

"Довольно своеобразная публикация Каи Каллас в Hesari (народное название газеты Helsingin Sanomat — ред.). Она была заказана со стороны Hesari? Статья продолжает курс газеты на очернение Марин. Поспешили с открытием границ для людей и коронавируса. Текст же издевательский для Марин. И время публикации — вечером накануне выборов — интересное", — считает Хейккинен.

"Из Hesari могли связаться с премьером соседней страны и поинтересоваться, не сочтет ли та за труд немножко поругать Санну Марин? — и премьер-министр соседей согласился. Видимо, и в образованных кругах распространено мышление в духе Трампа, что пресса умышленно старается влиять на результаты выборов", — отвечает своему коллеге в газете Suomen Kuvalehti уже другой автор — Ваппу Каареноя.