Сборная России в последних турах ЧМ и Евро: шок в 2002-м и 2012-м, провал в 2014-м и 2016-м

После шестилетнего перерыва на ЧМ поехала совершенно другая сборная с Олегом Романцевым во главе – и попала в довольно легкую группу с Тунисом, Японией и далеко не звездной Бельгией. Победа над Тунисом в первом туре и поражение от Японии практически обеспечили россиянам выход из группы. В последнем туре нужно было не проиграть Бельгии, которая в матчах с теми же соперниками дважды сыграла вничью. Ничейного результата России хватило бы для второго места при любых раскладах.

Несмотря на это, у России сохранялись шансы на выход из группы, пусть и минимальные. Нужно было обыграть Чехию (желательно как можно крупнее) и надеяться на поражение Италии от Германии. В третьем туре игроки Романцева превратили 0:2 в 3:2 при куче штанг у соперника и неуверенной игре Черчесова, но пропустили в самом конце и закончили 3:3. К тому же итальянцы с немцами скатали непроходную для нас ничью (0:0).

Перед первым независимым Евро (на ЧЕ-1992 ездила сборная СНГ) Россия считалась одной из сильнейших команд мира, несмотря на неудачи на предыдущем ЧМ, и шла в топе рейтинга ФИФА. Однако первые два матча не задались: проиграли на «Энфилде» в напряженном матче Италии (привез Черчесов), потом сгорели на «Олд Траффорд» 0:3 Германии.

Но болгары обыграли аргентинцев (и вместе вышли из группы), нигерийцы вырвали победу у греков, Бельгия уступила Саудовской Аравии (тоже вышли вместе), а Нидерланды справились с Марокко. И еще до матча России США проиграли Румынии (и снова вышли вместе). Не сложилось вообще ничего.

Для выхода в 1/8 должно было случиться хотя бы одно из следующих событий: поражение Болгарии от Аргентины, поражение Нигерии от Греции, поражение Нидерландов от Марокко или поражение Саудовской Аравии от Бельгии в другие игровые дни.

В США Россия потеряла все шансы на выход в плей-офф с первых двух мест уже после двух туров – команда Павла Садырина проиграла Бразилии и Швеции. Но оставалась лазейка – выход через третье место. Поэтому к игре с Камеруном подходила, считая расклады. Против африканцев Россия выложилась: 6:1 и рекорд Олега Саленко. То, что этого не хватило, выяснилось уже после матча.

Но все мы знаем, что было дальше. Россия быстро пропустила, отыгралась в начале второго тайма и вполне могла выйти вперед – моменты были. Но за 10 минут до конца бельгийцы выстрелили двумя голами, а россиян хватило лишь на молодежный гол имени Кержакова и Сычева. Слезы Дмитрия – самые яркие эмоции того турнира.

«Футболисты стали играть на удержание счета. И бельгийцы нас наказали, – говорил помощник Романцева Сергей Павлов. – Объективно – мы их не переиграли».

Евро-2004: третий тур играли на чемоданах





Несмотря на плотную итоговую таблицу группы A, (так кажется, если взглянуть на нее спустя 17 лет) на Евро-2004 Россия потеряла шансы на выход из группы еще после двух туров. Греция и Испания набрали по 4 очка в первых матчах, а Россия уступила испанцам и португальцам.

Зато в последнем туре красиво хлопнула дверью, когда ничего было не нужно: единственной на турнире обыграла будущих чемпионов Европы, а Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол чемпионатов Европы, который до сих пор никто не перебил.

Евро-2008: единственный выход из группы в истории





Самый успешный ЧЕ в независимой российской истории пока что остается единственным, где Россия вышла из группы. В первых двух турах Россия Гуса Хиддинка разгромно уступила Испании, потом выцарапала победу у Греции, но подходила к матчу со Швецией не с позиции силы: требовалась только победа, потому что в случае ничьей вторыми остались бы именно соперники.

И Россия добилась победы в довольно уверенном стиле: Павлюченко и Аршавин забили по голу, а защита погасила чужие моменты. А что было в четвертьфинале с Нидерландами – вы точно помните. А еще можете посмотреть (или пересмотреть) документальный фильм Sports.ru.

Евро-2012: нужно было не проиграть стареющей Греции





Кажется, та сборная России, которую принял Дик Адвокат, была самой играющей за все время выступления на крупных турнирах – и даже сильнее, чем на Евро-2008. Поэтому многие до сих пор грустно вспоминают: а что было бы, если бы вышли из группы.