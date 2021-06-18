18.06.2021, 16:11
АППЕТИТНАЯ ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, чем угощают на таллиннском фестивале "Большая улица еды"!
На два дня аллея столичного Певческого поля превратилась в самую большую гастрономическую улицу в Балтии. На протяжении более 500 метров там можно отведать различный стрит фуд.
Фестиваль "Большая улица еды" проходит на таллиннском Певческом поле 18 и 19 июня.
Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского Джелато. А также обширная музыкальная программа — будут работать несколько DJ-зон (Funk & House).
Время работы фестиваля:
Пятница 12:00 — 22:00
Суббота 11:00 — 22:00
Вход на фестиваль c ворот Oru, Mere и Tiigi.
Больше информации на страничке фестиваля в Facebook: