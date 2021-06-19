19.06.2021, 12:20
Что делать, если на дороге лежит ёж? Рекомендации от эстонских зоозащитников
Foto: Eesti Metsloomaühing
Союз защиты диких животных (Eesti Metsloomaühing) делится рекомендациями на случай, если в жаркую погоду вы найдете ежа, которому нужна помощь.
- Если ёж при прикосновении не сворачивается в клубок, не распускает колючки и не убегает, то, скорее всего, ему нужна помощь.
- Первым делом возьмите его, положите в картонную коробку и предложите воды. При необходимости капните воду в рот через уголок рта.
- Позвоните в союз по номеру 56322200 или напишите в Facebook.
- Сделайте фото/видео и дайте как можно более точный обзор того, что вы видите и замечаете в животном.
- Проверьте, нет ли на нем повреждений, яиц мух. Если есть, то до прибытия помощи удалите как можно большее их количество.